В Сербии прошли масштабные учения с участием российской техники
Она была закуплена или получена по соглашению о военном сотрудничестве между двумя странами.
Фото © Министерство обороны Сербии
В Сербии прошли масштабные военные учения с участием российской техники. Видео © Twitter / spacebearrocker
На юго-западе Сербии прошли тактические учения "Молниеносный удар — 2021" с участием техники, которую ранее приобрели в России или получили по соглашению о военном сотрудничестве Белграда и Москвы. О манёврах рассказали в Министерстве обороны балканской страны.
Как отметили в ведомстве, эти учения стали крупнейшими за последние десятилетия. Перед ними свыше 15 тысяч сербских солдат прошли проверку боеготовности и на восьми полигонах провели тактические учения.
На прошедших манёврах присутствовали президент Александр Вучич, члены правительства и командования ВС Сербии. Участвовало в них более 2300 солдат Второй бригады сухопутных войск Сербии, 72-й бригады специальных операций, 63-й десантной бригады, экипажи и расчёты ВВС и ПВО Сербии.
В ходе учений были задействованы техника и вооружения, купленные и полученные от России по соглашению о сотрудничестве. В частности, были представлены танки Т-72МС, ЗРПК "Панцирь-С1", самолёты МиГ-29, вертолёты Ми-35 и не только.
Ранее стало известно, что Сербия получила от России 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортёров БРДМ-2МС в рамках договора о военном сотрудничестве.
Лента новостей
В Москве умер основатель и худрук театра "Сопричастность" Игорь Сиренко
сегодня в 14:59
СМИ: Швейцария вакцинирует 80% граждан с целью защиты от опасного штамма "дельта плюс"
сегодня в 14:49
Пушков назвал отличным началом шпионского триллера обнаружение секретных документов об эсминце у Крыма
сегодня в 14:44
Комментариев: 0