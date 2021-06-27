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В Сербии прошли масштабные учения с участием российской техники

Она была закуплена или получена по соглашению о военном сотрудничестве между двумя странами.

27 июня, 15:10

Фото © Министерство обороны Сербии

В Сербии прошли масштабные военные учения с участием российской техники. Видео © Twitter / spacebearrocker

На юго-западе Сербии прошли тактические учения "Молниеносный удар — 2021" с участием техники, которую ранее приобрели в России или получили по соглашению о военном сотрудничестве Белграда и Москвы. О манёврах рассказали в Министерстве обороны балканской страны.

Как отметили в ведомстве, эти учения стали крупнейшими за последние десятилетия. Перед ними свыше 15 тысяч сербских солдат прошли проверку боеготовности и на восьми полигонах провели тактические учения.

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На прошедших манёврах присутствовали президент Александр Вучич, члены правительства и командования ВС Сербии. Участвовало в них более 2300 солдат Второй бригады сухопутных войск Сербии, 72-й бригады специальных операций, 63-й десантной бригады, экипажи и расчёты ВВС и ПВО Сербии.

В ходе учений были задействованы техника и вооружения, купленные и полученные от России по соглашению о сотрудничестве. В частности, были представлены танки Т-72МС, ЗРПК "Панцирь-С1", самолёты МиГ-29, вертолёты Ми-35 и не только.

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Ранее стало известно, что Сербия получила от России 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортёров БРДМ-2МС в рамках договора о военном сотрудничестве.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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