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Пенсионерка пошла по грибы, а нашла рюкзак с вещами убитой в Нижнем Новгороде американки

Женщина не узнала девушку на фото и передала найденные документы сыну, который работает в органах.

15 сентября, 10:17

Жительница деревни обнаружила вещи убитой американской студентки Кэтрин Сироу. Видео © Ni Mash

Жительница Городецкого района Нижегородской области нашла в лесу рюкзак с визой и паспортом американки Сироу Кэтрин Илейн. В июне этого года студентку из США изнасиловал и жестоко убил местный уголовник.

Женщина отправилась в лес собирать грибы, но пошла не привычным путём, а вглубь леса. Тогда в 50 метрах от дороги, в гуще деревьев, она заметила лежащий рюкзак. Внутри его пенсионерка обнаружила российскую визу на имя Кэтрин Сироу и её американский паспорт. Не узнав погибшую, она решила отнести фотографии сыну-полицейскому.

"У меня сын в полиции, поэтому я сбросила все координаты ему. После этого мы вызвали полицейских, я показала им место, они всё сфотографировали, с меня взяли показания", — рассказала Татьяна.

Напомним, американская студентка Кэтрин Сироу пропала в Нижнем Новгороде 15 июня. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". За несколько часов до исчезновения американка попала на камеры видеонаблюдения. Позднее суд в Нижегородской области арестовал на два месяца убийцу американской студентки. Попов признался в содеянном и рассказал, что он и Сироу на принадлежащем ему автомобиле отправились в лес, где он изнасиловал девушку, а потом убил. Также Лайф узнал подробности жестокого убийства американской студентки в Нижегородской области

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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