Пенсионерка пошла по грибы, а нашла рюкзак с вещами убитой в Нижнем Новгороде американки

Жительница деревни обнаружила вещи убитой американской студентки Кэтрин Сироу. Видео © Ni Mash

Жительница Городецкого района Нижегородской области нашла в лесу рюкзак с визой и паспортом американки Сироу Кэтрин Илейн. В июне этого года студентку из США изнасиловал и жестоко убил местный уголовник.

Женщина отправилась в лес собирать грибы, но пошла не привычным путём, а вглубь леса. Тогда в 50 метрах от дороги, в гуще деревьев, она заметила лежащий рюкзак. Внутри его пенсионерка обнаружила российскую визу на имя Кэтрин Сироу и её американский паспорт. Не узнав погибшую, она решила отнести фотографии сыну-полицейскому.