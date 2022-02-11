В Петербурге проверят все школы, где работала уволенная из-за Хармса Сапрыкина
Известно, что она вела занятия в четырёх учебных заведениях, причём в последнем педагог проработала всего 16 дней.
Серафима Сапрыкина. Фото © Facebook / Серафима Сапрыкина
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина сообщила о проверках, которые проходят в нескольких школах, где работала уволенная из гимназии № 168 Серафима Сапрыкина за чтение школьникам стихов Хармса и Введенского.
"Проверка идёт комплексная, мы работаем не только с этой школой, мы работаем и с другими тремя школами, где Серафима успела где-то поработать, а где-то, прямо скажем, отметиться, потому что в 70-й гимназии она проработала всего лишь 16 дней и тоже уволилась по собственному желанию. Пласты вскрываются, действительно, самые разные", — сказала Потехина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Она отметила, что Сапрыкина работала сотрудником библиотеки. Во время урока у десятиклассников учительница без предупреждения изменила тему. Ученики только-только закончили тему Великой Отечественной войны, во всех классах обсуждали битву за Москву, а Серафима решила поговорить о поэтах Серебряного века, хотя это можно было сделать и в другой день. По словам вице-губернатора, весь конфликт возник ровно вокруг этого, а не в связи с содержанием.
"Серафима Олеговна — девушка очень творческая, ей трудно вписаться вот в такую формализованную школьную систему. Хотя она работает в такой части школы, где формальностей меньше всего. Но тем не менее есть вещи, о которых просто нужно ставить в известность или объяснить", — сказала она в интервью.
При этом Потехина добавила, что сам классный час произошёл задолго до того, как в Сети появился "знаменитый пост", где упоминались враги народа и пособники фашистов, отметив, что в действительности подобного и близко не было. Также, комментируя творчество Хармса, вице-губернатор подчеркнула, что есть стихи, предназначенные для начальных классов и детей постарше, а есть и те, которые, может быть, вообще в школе не надо смотреть.
Напомним, ранее учительница из Петербурга пожаловалась на увольнение из-за чтения ученикам стихов репрессированных поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского. По словам педагога, в гимназии развернулось вновь "время репрессий", где поэтов называют врагами народа, а читающих материал с именами Гумилёва и Мандельштама — утратившими доверие. Однако у директора гимназии № 168 Светланы Лебедевой другая версия. Она заявила, что в учебном заведении никто не называл Хармса и Введенского врагами народа, как утверждает это педагог. По словам Лебедевой, конфликт разгорелся из-за нарушения учебного плана.
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