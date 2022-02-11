В Петербурге проверят все школы, где работала уволенная из-за Хармса Сапрыкина

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина сообщила о проверках, которые проходят в нескольких школах, где работала уволенная из гимназии № 168 Серафима Сапрыкина за чтение школьникам стихов Хармса и Введенского.

"Проверка идёт комплексная, мы работаем не только с этой школой, мы работаем и с другими тремя школами, где Серафима успела где-то поработать, а где-то, прямо скажем, отметиться, потому что в 70-й гимназии она проработала всего лишь 16 дней и тоже уволилась по собственному желанию. Пласты вскрываются, действительно, самые разные", — сказала Потехина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Она отметила, что Сапрыкина работала сотрудником библиотеки. Во время урока у десятиклассников учительница без предупреждения изменила тему. Ученики только-только закончили тему Великой Отечественной войны, во всех классах обсуждали битву за Москву, а Серафима решила поговорить о поэтах Серебряного века, хотя это можно было сделать и в другой день. По словам вице-губернатора, весь конфликт возник ровно вокруг этого, а не в связи с содержанием.

"Серафима Олеговна — девушка очень творческая, ей трудно вписаться вот в такую формализованную школьную систему. Хотя она работает в такой части школы, где формальностей меньше всего. Но тем не менее есть вещи, о которых просто нужно ставить в известность или объяснить", — сказала она в интервью.

При этом Потехина добавила, что сам классный час произошёл задолго до того, как в Сети появился "знаменитый пост", где упоминались враги народа и пособники фашистов, отметив, что в действительности подобного и близко не было. Также, комментируя творчество Хармса, вице-губернатор подчеркнула, что есть стихи, предназначенные для начальных классов и детей постарше, а есть и те, которые, может быть, вообще в школе не надо смотреть.