Ножом по сердцу: Почему любительница Хармса оказалась судимой и кто пострадал больше Публицист Мария Дегтерева — о поэтессе Серафиме Сапрыкиной, которая боролась со сталинизмом в отдельно взятой петербургской школе. 10 февраля, 16:46 Поэтесса Серафима Сапрыкина. Фото © Facebook / Серафима Сапрыкина

В Интернете — всероссийский скандал родом из Санкт-Петербурга. В этот раз, вопреки традиции, обошлось без героев в пакетах по частям. Напротив, речь о глубоко культурных, казалось бы, вещах. Поэтесса Серафима Сапрыкина написала полный горечи пост о своём увольнении из петербургской школы. А в частности, она на уроке ознакомила детей с творчеством Хармса и Введенского.

После чего, со слов героини, её вызвала директор, отчитала за антисоветчину и потребовала написать заявление. Вот часть её текста: "Светлана Андреевна (возраст — 79 лет, директорствует уже 30 лет и уходить совершенно не намерена) вызвала меня, Сапрыкину Серафиму Олеговну, работающую в должности педагога-организатора, и с пугающе искажённым гневом лицом приказала мне уволиться, так как я читала десятиклассникам стихи "врагов народа" и "пособников фашистов" Введенского Александра Ивановича и Хармса Даниила Ивановича.

Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления" и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях". Я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствовавший там заведующий музеем полковник (79 лет, постоянно таскает в школу военных для укрепления патриотизма, дети уже вопят) сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд".

Такое ощущение, что сюжет истории писал сам Хармс. Свободолюбивые граждане России, по обыкновению, не приходя в сознание, принялись в соцсетях свергать не то Советский Союз, не то фашизм, требуя немедля, прямо сейчас, уволить/повесить на столбе 80-летнюю директора, а Серафиму как минимум наградить.

С каждым днём пожар разгорался всё сильнее. Начали всплывать удивительные подробности. Во-первых, героиня-борец оказалась вовсе не учительницей, а библиотекарем, сменившим за пять месяцев четыре школы. Во-вторых, появилась информация, что она меняла имя. Потому что имеет — барабанная дробь — судимость по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Правда, сама поэтесса данную информацию опровергает, опять-таки, барабанная дробь… справками с портала "Госуслуги", полученными на новое имя.

Согласно информации из СМИ, Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области 10 февраля в своём официальном телеграм-канале сообщает, что "7 декабря 2008 года Сима Казимова признана виновной в совершении преступления по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". За совершение указанного преступления ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на шесть месяцев". Из материалов дела следует, что 29 октября 2007 года девушка, отдыхая в компании друзей, сделала замечание знакомому С. по поводу его неправильного поведения. В ответ тот ударил её кулаком в лицо. За Симу вступился её друг, мужчины начали драться, после чего "Казимова, взяв со стола кухонный нож, дважды ударила им С., причинив тяжкий вред здоровью последнего".

Звучит как рассказ Хармса, не правда ли? Больше того. Никто никакой поэзии на внеклассном чтении, как выяснилось, не запрещал, просто библиотекарь не согласовала эти чтения с руководством школы и отклонилась от программы. В интервью с директором больше всего потрясает лояльность и мягкость высказываний: мол, прекрасная поэзия, внукам читаю, из чего весь шум.

В равной же степени изумляет категоричность и агрессия в высказываниях поэтессы. Я не берусь судить о том, насколько злонамеренно Серафима Сапрыкина, скажу мягко, интерпретировала факты. И насколько эти "факты" достоверны. В нашем интернет-пространстве нередка ситуация, когда новость с ярким заголовком вызывает шквал эмоций. И только время спустя становится понятно, что новость — вовсе не новость, а очередной фейк.











Неизменно только одно: реакции "лучших и самых свободолюбивых" людей страны. Их готовность рвать, люстрировать, вешать по столбам. Увольнять, наказывать и предавать анафеме того, кого в Интернете назвали фашистом. Не разобравшись совершенно! Пусть даже и 80-летнюю женщину, которая, кажется, поэтов не репрессировала и, как выяснилось, даже поэтессу Серафиму из школы не увольняла, та ушла сама. Причём проделывает это регулярно.

С нарастающим ужасом читала я комментарии. Иногда даже не верится, что такое способны писать живые люди, не проверив факты, реагируя на триггеры. Страшно подумать, на дворе — 2022 год, демократы страны с пеной на губах свергают сталинизм.

А закончить хочется одной цитатой: "Затем была принята резолюция, осуждающая сталинизм. Её подписали все, кроме литературоведа Шермана. Профессор Шерман заявил: "Я с покойниками не воюю". Сергей Довлатов.

Кто, по-вашему, потерпевший в этой истории? Директор Поэтесса Даниил Хармс

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