Драма-вестерн "Власть пса" и фантастическая сага "Дюна" лидируют по количеству номинаций Журналист Сергей Изотов — о том, что голливудские академики в этом году "прокатили" Ридли Скотта и Леди Гагу, но уважили Джейн Кэмпион, Стивена Спилберга и Николь Кидман. © “Дюна" Режиссёр Дени Вильнёв, сценарист

Джон Спэйтс, Дени Вильнёв, Эрик Рот, Фрэнк Герберт. Фото © kinipoisk.ru

Предстоящая церемония награждения главной кинопремией "Оскар" обещает стать самой звёздной за последние несколько лет. Такого количества голливудских знаменитостей среди потенциальных обладателей золотых статуэток не было очень давно. В этом году академики поставили на именитых режиссёров, мировых звёзд кино и блокбастеры.

В США объявили номинации на самую главную кинематографическую премию года — "Оскар". Лидером по количеству номинаций стала вестерн-драма "Власть пса" от стримингового сервиса Netflix. Фильм обладательницы "Оскара" и "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля Джейн Кэмпион был отмечен академиками 12 раз, в том числе в самых престижных номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссёр". Блокбастеры, вроде хитов от Marvel, по традиции, соревнуются в основном в технических номинациях, исключением стала "Дюна" Дени Вильнёва, претендующая на десять статуэток, в том числе за "лучший фильм" и "адаптированный сценарий". По семь номинаций собрали пятикратный номинант на "Оскара" Кеннет Бранна и его "Белфаст", а также мюзикл одного из основоположников нового Голливуда Стивена Спилберга "Вестсайдская история".

В этом году на звание лучшего фильма претендуют сразу десять картин. Это, помимо уже упомянутых лидеров "Власти пса", "Дюны", "Белфаста" и "Вестсайдской истории", триумфатор Сэнденса "CODA: Ребёнок глухих родителей", сатира на современное общество "Не смотри наверх", биографическая лента об отце теннисисток Уильямс "Король Ричард", "Лакричная пицца" Пола Томаса Андресона, "Аллея кошмаров" Гильермо дель Торо и экранизация рассказа Харуки Муроками "Сядь за руль моей машины". В режиссёрской номинации представлены Кеннет Брана, Пол Томас Андерсон, Рюсукэ Хамагути, Джейн Кэмпион и Стивен Спилберг.

Впервые в основных актёрских номинациях представлены сплошь звёзды мирового кино, и не только голливудского. На "Оскар" за лучшую мужскую роль претендуют Хавьер Бардем, Бенедикт Камбербэтч, Эндрю Гарфилд, Уилл Смит и Дэнзел Вашингтон, а на женскую — Джессика Честейн, Оливия Колман, Пенелопа Круз, Николь Кидман и Кристен Стюарт. Интересно, что для звезды "Сумерек" и любимицы публики и критиков Кристен Стюарт это будет первая в жизни номинация на "Оскар". А вот для семьи Пенелопы Круз и Хавьера Бардема это хорошая возможность пополнить свою коллекцию "Оскаров" за роль второго плана главной актёрской наградой. Интересно, что ещё одна семейная пара попала в претенденты на "Оскар". В номинации "лучший актёр второго плана" заявлен Джесси Племонс, а его супруга Кирстен Данст тем временем попробует завоевать статуэтку в соответствующей женской номинации. Но здесь актрисе будет непросто, ведь среди главных конкурентов — легендарная Джуди Денч.

Очень печально, но в этот раз в номинацию "Лучший иностранный фильм" вновь не попала ни одна российская картина. Последний раз на "Оскар" номинировался Андрей Звягинцев с "Нелюбовью" в 2018 году, а реально получил заветную статуэтку Никита Михалков в далёком 1995 году за "Утомлённых солнцем". Шансы побороться за награду были у финского фильма "Купе № 6", снятого при поддержке Министерства культуры РФ. Но и он не вошёл в итоговую пятёрку.

Как обычно, в приоритете у академиков фильмы, не рассчитанные на широкую аудиторию. Например, обласканный ими ремейк мюзикла "Вестсайдская история" от Стивена Спилберга провалился даже в американском прокате. А вот самые кассовые фильмы прошлого года засветились лишь в технических номинациях. Так, лидер мирового проката, собравший почти $2 млрд, марвеловский блокбастер "Человек-паук: Нет пути домой" претендует только на "Оскар" за лучшие визуальные эффекты, а у самой успешной части бондианы "Не время умирать" их хоть и три, но самой заметной стала категория "Лучшая песня из фильма".

Практически без номинаций остался Ридли Скотт, выпустивший в этом году сразу два фильма "Дом Gucci" и "Последняя дуэль". Единственный "Оскар" он может получить за лучший грим. А вот на антипремию "Золотая малина" тем временем претендуют и Джаред Лето ("Дом Gucci"), и Бен Аффлек ("Последняя дуэль").

В любом случае номинация на "Оскар" — это ещё не сама заветная статуэтка. Победителей премии объявят в Лос-Анджелесе лишь в воскресенье, 27 марта.

Кого, на ваш взгляд, незаслуженно обидели киноакадемики? 0 Все номинации были справедливы Ридли Скотта Леди Гагу и Адама Драйвера Ариану Гранде

Авторы Сергей Изотов