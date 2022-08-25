НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 августа, 11:11

"Дружбой назвать нельзя": Валиева назвала Загитову примером и своим кумиром

Валиева рассказала, что хорошо общается с Загитовой

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, как она общается с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, и заметила, что отношения между ними нельзя назвать дружбой.

"Мы с Алиной хорошо общаемся, но дружбой это, мне кажется, назвать нельзя. Я Алину очень уважаю, она для меня настоящий пример и кумир в спорте", — рассказала Валиева в интервью U Magazine.

Валиева показала новые кадры со съёмок клипа певца Вани Дмитриенко

Валиева показала новые кадры со съёмок клипа певца Вани Дмитриенко

Она также назвала маму самым близким человеком и заметила, что может ей рассказать абсолютно обо всём.

Обложка ©

Getty Images/ Jean Catuffe/ International Skating Union/International Skating Union

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров