"Дружбой назвать нельзя": Валиева назвала Загитову примером и своим кумиром

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, как она общается с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, и заметила, что отношения между ними нельзя назвать дружбой.

"Мы с Алиной хорошо общаемся, но дружбой это, мне кажется, назвать нельзя. Я Алину очень уважаю, она для меня настоящий пример и кумир в спорте", — рассказала Валиева в интервью U Magazine.