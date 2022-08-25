"Дружбой назвать нельзя": Валиева назвала Загитову примером и своим кумиром
Валиева рассказала, что хорошо общается с Загитовой
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, как она общается с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, и заметила, что отношения между ними нельзя назвать дружбой.
"Мы с Алиной хорошо общаемся, но дружбой это, мне кажется, назвать нельзя. Я Алину очень уважаю, она для меня настоящий пример и кумир в спорте", — рассказала Валиева в интервью U Magazine.
Она также назвала маму самым близким человеком и заметила, что может ей рассказать абсолютно обо всём.
Обложка ©
Getty Images/ Jean Catuffe/ International Skating Union/International Skating Union