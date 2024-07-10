В Перу нашли мумифицированное тело американца, исчезнувшего 22 года назад
Independent: В горах Перу нашли тело американца, пропавшего 22 года назад
Мумифицированное тело американца Уильяма Стэмпфола, исчезнувшего 22 года назад в Перу. Обложка © X / CollinRugg
В Перу были обнаружены мумифицированные останки американского альпиниста, который исчез в горах летом 2002 года, сообщает Independent. Речь идёт о 59-летнем Уильяме Стэмпфоле. Его накрыло лавиной на горе Уаскаран, которая является наивысшей точкой страны. Вместе с альпинистом погибли и остальные члены группы.
"Найденные тело Стэмпфола, одежда, альпинистское снаряжение и паспорт сохранились благодаря холоду. Мумифицированные документы позволили полиции опознать его тело", — уточняет издание.
Останки мужчины удалось найти только после того, как на горном хребте Кордильера-Бланка в Андах растаял лёд.
Ранее в Якутии учёные вскрыли мумию волка возрастом 44 тысячи лет для исследований, которые были проведены учёными из лаборатории Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии. Находке оказалось около 44 тысяч лет.