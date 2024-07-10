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10 июля, 20:37

В Перу нашли мумифицированное тело американца, исчезнувшего 22 года назад

Independent: В горах Перу нашли тело американца, пропавшего 22 года назад

Мумифицированное тело американца Уильяма Стэмпфола, исчезнувшего 22 года назад в Перу. Обложка © X / CollinRugg

Мумифицированное тело американца Уильяма Стэмпфола, исчезнувшего 22 года назад в Перу. Обложка © X / CollinRugg

В Перу были обнаружены мумифицированные останки американского альпиниста, который исчез в горах летом 2002 года, сообщает Independent. Речь идёт о 59-летнем Уильяме Стэмпфоле. Его накрыло лавиной на горе Уаскаран, которая является наивысшей точкой страны. Вместе с альпинистом погибли и остальные члены группы.

"Найденные тело Стэмпфола, одежда, альпинистское снаряжение и паспорт сохранились благодаря холоду. Мумифицированные документы позволили полиции опознать его тело", — уточняет издание.

Останки мужчины удалось найти только после того, как на горном хребте Кордильера-Бланка в Андах растаял лёд.

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Анатолий Симоненко
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