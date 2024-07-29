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29 июля, 18:20
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Двухлетняя девочка попала в реанимацию после суток в гнезде цапли под Архангельском

Найденная в Архангельской области двухлетняя девочка находится в реанимации

Найденная спустя сутки поисков двухлетняя Саша из Архангельской области сейчас находится в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. Он отметил, что серьёзных травм у ребёнка не выявили, поэтому завтра девочку должны перевести в детское отделение.

Пропавшая в Архангельской области двухлетняя девочка находится в реанимации. Видео © Telegram / Цыбульский

"За судьбу двухлетней Саши из Плесецкого округа весь вчерашний вечер и ночь переживали, наверное, все жители Архангельской области. К поиску подключились спасатели, волонтёры отряда "Лиза алерт" и поискового отряда "Север", просто неравнодушные жители", — отметил Цыбульский.

Спасатели рассказали, что малышка была в лесу. Они пошли на шум у гнезда цапли рядом с болотами, но сначала прошли мимо. Затем они всё же решили проверить, вдруг источник писка не птицы, и уже тогда увидели девочку, которая звала на помощь.

Напомним, девочка пропала в Плесецком районе Архангельской области. К поискам подключали вертолёт и кинологов. Малышка пропала во время вечерней прогулки во дворе дома. Позже ребёнка нашли. Подробности того, как развивалась история двухлетки, пока не известны.

Следы ведут в море: В Приморье уже третий день ищут пропавшего на пляже ребёнка
Следы ведут в море: В Приморье уже третий день ищут пропавшего на пляже ребёнка
Обложка ©

Telegram / Цыбульский

Александра Мышляева
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