Двухлетняя девочка попала в реанимацию после суток в гнезде цапли под Архангельском

Найденная спустя сутки поисков двухлетняя Саша из Архангельской области сейчас находится в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. Он отметил, что серьёзных травм у ребёнка не выявили, поэтому завтра девочку должны перевести в детское отделение.

Пропавшая в Архангельской области двухлетняя девочка находится в реанимации. Видео © Telegram / Цыбульский

"За судьбу двухлетней Саши из Плесецкого округа весь вчерашний вечер и ночь переживали, наверное, все жители Архангельской области. К поиску подключились спасатели, волонтёры отряда "Лиза алерт" и поискового отряда "Север", просто неравнодушные жители", — отметил Цыбульский.

Спасатели рассказали, что малышка была в лесу. Они пошли на шум у гнезда цапли рядом с болотами, но сначала прошли мимо. Затем они всё же решили проверить, вдруг источник писка не птицы, и уже тогда увидели девочку, которая звала на помощь.