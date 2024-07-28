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28 июля, 19:57

В Архангельской области спасатели и кинологи ищут двухлетнюю девочку

В Архангельской области пропала двухлетняя девочка, идут поиски. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Из Архангельска в Плесецкий район был выслан вертолёт Ми-8, на борту которого находятся кинологи и спасатели. Также в поисках задействовали БПЛА.

"В последний раз девочку видели в посёлке Белое Озеро. В зоне поиска местные пожарные уже осушили и обследовали колодцы", — отчитались в ведомстве.

Вертолёт Ми-8, на борту которого находятся кинологи и спасатели. Видео © Telegram / МЧС России

Двух чудом выживших детей нашли среди тел погибших в расплющенном авто под Самарой
Двух чудом выживших детей нашли среди тел погибших в расплющенном авто под Самарой

Ранее Life.ru писал, что в Приморье силовики и волонтёры уже третий день ищут пропавшего на пляже ребёнка. 26 июля семилетний мальчик отдыхал с родителями в палаточном лагере в районе бухты Безымянная в посёлке городского типа Дунай. Всё это время он играл с другими детьми и плавал в мелководной речке, впадающей в море. В какой-то момент отец всего на пару минут упустил его из виду.

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Telegram / МЧС России

Анатолий Симоненко
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