В Архангельской области спасатели и кинологи ищут двухлетнюю девочку
В Архангельской области пропала двухлетняя девочка, идут поиски. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Из Архангельска в Плесецкий район был выслан вертолёт Ми-8, на борту которого находятся кинологи и спасатели. Также в поисках задействовали БПЛА.
"В последний раз девочку видели в посёлке Белое Озеро. В зоне поиска местные пожарные уже осушили и обследовали колодцы", — отчитались в ведомстве.
Вертолёт Ми-8, на борту которого находятся кинологи и спасатели. Видео © Telegram / МЧС России
Ранее Life.ru писал, что в Приморье силовики и волонтёры уже третий день ищут пропавшего на пляже ребёнка. 26 июля семилетний мальчик отдыхал с родителями в палаточном лагере в районе бухты Безымянная в посёлке городского типа Дунай. Всё это время он играл с другими детьми и плавал в мелководной речке, впадающей в море. В какой-то момент отец всего на пару минут упустил его из виду.
Telegram / МЧС России