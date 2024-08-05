Мужчина сорвался с горы из-за неудачного селфи в Мурманской области

Попытка сделать селфи на фоне живописных пейзажей Мурманской области едва не завершилась гибелью одного из участников незарегистрированной тургруппы, которая отправилась к водопаду Девичьи Косы. Подробностями трагедии поделились в МЧС РФ.

По данным ведомства, цепочку событий запустила девушка, которая пыталась сфотографировать себя в окружении неба и гор, но поскользнулась и начала падать. Находившийся рядом мужчина успел поймать любительницу себяшек, но сорвался сам, ударившись о скалы.

"Спасатели МЧС России на ведомственном вертолёте Ми-8 эвакуировали пострадавшего в Мурманск. Мужчина передан врачам. С его родственниками работают психологи", — добавили в министерстве, сопроводив пост видеозаписью.

Процесс эвакуации пострадавшего. Видео © Telegram / МЧС России