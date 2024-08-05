Мужчина сорвался с горы из-за неудачного селфи в Мурманской области
Эвакуация пострадавшего. Обложка © Telegram / МЧС России
Попытка сделать селфи на фоне живописных пейзажей Мурманской области едва не завершилась гибелью одного из участников незарегистрированной тургруппы, которая отправилась к водопаду Девичьи Косы. Подробностями трагедии поделились в МЧС РФ.
По данным ведомства, цепочку событий запустила девушка, которая пыталась сфотографировать себя в окружении неба и гор, но поскользнулась и начала падать. Находившийся рядом мужчина успел поймать любительницу себяшек, но сорвался сам, ударившись о скалы.
"Спасатели МЧС России на ведомственном вертолёте Ми-8 эвакуировали пострадавшего в Мурманск. Мужчина передан врачам. С его родственниками работают психологи", — добавили в министерстве, сопроводив пост видеозаписью.
Процесс эвакуации пострадавшего. Видео © Telegram / МЧС России
А вот для троих жителей Краснодарского края активный отдых на природе завершился гибелью. Два брата и их племянник катались на гидроцикле, но не сладили с управлением и оказались в воде. Плавать мужчины не умели, а спасательные жилеты оставили на берегу. Трагедия попала на видео.