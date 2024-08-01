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1 августа, 12:00

"Всё оторвало к чертям!" В элитном ЖК в Челябинске люлька с рабочими сорвалась вниз и застряла

В Челябинске в элитном ЖК люлька с 2 рабочими сорвалась и застряла на 6-м этаже

В доме одного из элитных жилых комплексов Челябинска люлька с двумя рабочими сорвалась и застряла на уровне шестого этажа. Очевидцы сообщают, что оборвался один из тросов, в результате чего кабина повисла вертикально. Очевидец снял на видео находившихся внутри людей, которым чудом удалось удержаться и не рухнуть. На кадрах рабочие ждут помощи на волоске от смерти.

Рабочие в люльке, которая сорвалась в доме в Челябинске. Видео © VK / Где ДПС Челябинск / Местоположение ГАИ / ГдеДПС

"Люлька отвалилась. Люди висят. Не знают, что делать. Ему там ноги отдавило. Страшное дело. Высота-то здоровенная! Всё оторвало к чертям", — комментирует происходящее автор ролика.

Местные жители тут же позвонили в экстренные службы. На место прибыли спасатели. Как уточняет Ura.ru, сотрудники спустили рабочих по автолестнице. К счастью, мужчины отделались лишь испугом и не получили травмы, поэтому от госпитализации они отказались.

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Ранее Life.ru писал о несчастном случае в Уфе. Из-за упавшей с седьмого этажа люльки три человека погибли. Трагедия произошла на территории строящегося объекта.

Обложка ©

VK / Где ДПС Челябинск / Местоположение ГАИ / ГдеДПС

Никита Осипов
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