На затопленной на Сицилии яхте нашли тела британского магната Линча и его дочери

Спасатели обнаружили среди погибших при крушении яхты Bayesian на Сицилии тела британского мультимиллионера Майкла Линча и его дочери Ханны. Об этом сообщает 21 августа The Telegraph. Информацию об их гибели подтвердил глава гражданской обороны Сицилии Сальво Кочина.

«От себя лично и от имени моих коллег я хотел бы выразить глубочайшее сочувствие семьям погибших и выразить им наши соболезнования в это трудное время», — сообщил он.

Тела отца и дочери были обнаружены внутри одной из кают судна между двумя матрасами. Майкл и Ханна Линч стали второй и третьей жертвой кораблекрушения. Первым человеком, чьё тело нашли чуть раньше, стал служивший на яхте шеф-повар Рекальдо Томас. Супруга миллионера Анджела Бакарес спаслась.

В ночь трагедии Линч праздновал оправдание по делу о крупном мошенничестве вместе со своей семьёй и командой юристов. Мультимиллионера признали невиновным по всем пунктам обвинения в завышении стоимости компании, которую он в 2011 году продал американскому технологическому гиганту Hewlett-Packard. Речь шла почти о 9 млрд фунтов стерлингов, что сделало дело Линча одним из крупнейших разбирательств о мошенничестве в истории Кремниевой долины.