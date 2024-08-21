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Появилось ужасающее видео затопления яхты с британским миллионером у берегов Сицилии

В Сети опубликовали видео затопления яхты миллионера Линча у берегов Сицилии

21 августа, 09:09
Яхта затонула у Сицилии. Обложка © freepik / valeria_aksakova

Яхта затонула у Сицилии. Обложка © freepik / valeria_aksakova

Яхта британского миллионер Майка Линча ушла под воду у берегов Сицилии всего за две минуты, трагедия произошла во время шторма. Об этом пишет итальянское издание Giornale di Sicilia. Пропавших без вести пассажиров, в том числе бизнесмена, до сих пор ищут.

Затонувшая у Сицилии яхта в момент ЧП. Видео © Х / Giornale di Sicilia

На публикуемых кадрах с камер, установленных на яхте Bayesian, волны одна за другой накрывают палубу, после чего всё скрывается в воде. Полиция также устанавливает, почему корабль вышел в рейс в непогоду.

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Как писал Life.ru, британский миллионер Майк Линч пропал без вести в результате крушения суперъяхты у берегов Сицилии. Сообщалось, что среди спасённых — супруга миллионера Анджела Бакарес. Вместе с предпринимателем спасатели ищут его дочь Ханну и шеф-повара судна Рикардо Томаса, также разыскивают ещё троих человек, имена которых не раскрываются.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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