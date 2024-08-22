Экипаж обвинили в крушении «непотопляемой» яхты с миллионером Линчем у берегов Сицилии
Глава ISG Константино: Яхта магната Линча утонула в Италии из-за ошибок экипажа
Яхта Bayesian. Обложка © ТАСС / Zuma / Mark Avery
Яхта Bayesian могла потонуть у берегов Италии из-за ошибок самого экипажа и пассажиров. Об этом заявил глава построившей судно компании Italian Sea Group Джованни Костантино.
По его словам, экипаж судна не мог не знать о надвигавшемся шторме, так как в прогнозе погоды об этом упоминалось. Кроме того, местные рыбаки не вышли в тот день в море, зная о непогоде.
«Люди не должны были находиться в каютах, судно не должно было стоять на якоре», — уточнил Костантино в интервью газете Corriere della Sera.
Глава ISG дополнил, что затонувшее судно было одной из самых надёжных и крепких яхт в мире — «по сути непотопляемой». По его словам, непогода для Bayesian не представляла никакого риска.
Костантино выразил уверенность, что судно не потеряло бы устойчивость, если бы экипаж предпринял бы необходимые меры предосторожности. Эксперт напомнил, что другие яхты, построенные ISG, пережили самый разрушительный ураган в истории США — «Катрину».
Напомним, что утром 19 августа у берегов Сицилии в результате крушения яхты без вести пропал британский миллионер Майком Линч. Судно Bayesian длиной 56 метров затонуло недалеко от города Палермо. В момент трагедии на борту находились 22 человека. А 21 августа спасатели нашли тела Линча и его дочери. Всего жертвами крушения стали шесть человек.