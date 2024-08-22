Экипаж обвинили в крушении «непотопляемой» яхты с миллионером Линчем у берегов Сицилии

Яхта Bayesian могла потонуть у берегов Италии из-за ошибок самого экипажа и пассажиров. Об этом заявил глава построившей судно компании Italian Sea Group Джованни Костантино.

По его словам, экипаж судна не мог не знать о надвигавшемся шторме, так как в прогнозе погоды об этом упоминалось. Кроме того, местные рыбаки не вышли в тот день в море, зная о непогоде.

«Люди не должны были находиться в каютах, судно не должно было стоять на якоре», — уточнил Костантино в интервью газете Corriere della Sera.

Глава ISG дополнил, что затонувшее судно было одной из самых надёжных и крепких яхт в мире — «по сути непотопляемой». По его словам, непогода для Bayesian не представляла никакого риска.