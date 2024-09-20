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19 сентября, 22:20

Тысяча загоревшихся фейерверков утопили яхту за 1 млн долларов в Лос-Анджелесе

Сгоревшая яхта в Лос-Анджелесе. Обложка © X / L.A. County Fire Department

Сгоревшая яхта в Лос-Анджелесе. Обложка © X / L.A. County Fire Department

В Лос-Анджелесе затонула роскошная яхта стоимостью 1 миллион долларов. Причиной стал неожиданный взрыв фейерверков, предназначенных для будущего праздника. Инцидент произошёл вечером на судне «Адмирал», которое было пришвартовано в бухте у района Марина-дель-Рей.

Горящая яхта «Адмирал» в Лос-Анджелесе. Видео © X / Citizen Los Angeles

На момент происшествия на борту находились только два человека, один из которых получил травмы. По данным пожарного департамента Лос-Анджелеса, из-за непреднамеренного запуска около 1000 фейерверков яхта загорелась и начала медленно тонуть. Пожар удалось локализовать только через два часа, к тому времени яхта почти полностью ушла под воду.

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Артём Гапоненко
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