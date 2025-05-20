Стала известна судьба всех пассажиров туристической яхты, затонувшей в Египте

Власти Египта констатировали гибель всех пассажиров, числившихся пропавшими после крушения туристической яхты Sea Story в Красном море. Об этом сообщает издание The Independent.

После инцидента пропавшими без вести числились семь человек. По официальной информации, среди них двое граждан Британии, двое граждан Польши, один гражданин Германии и двое граждан Египта. Предполагается, что они не смогли спастись из-за сильных волн, обрушившихся на яхту.

Египетское 34-метровое судно Sea Story, предварительно проверенное на безопасность и не имевшее технических неисправностей, потерпело крушение из-за внезапного ухудшения погоды во время дайвинг-экскурсии у рифа Сатайя. На борту находились 31 турист и 13 членов экипажа. Сразу после инцидента были найдены тела четырёх погибших и спасены 33 человека.