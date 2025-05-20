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Регион
20 мая, 09:37

Стала известна судьба всех пассажиров туристической яхты, затонувшей в Египте

TI: Все пропавшие пассажиры затонувшей в Египте яхты признаны погибшими

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alena Zharava

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alena Zharava

Власти Египта констатировали гибель всех пассажиров, числившихся пропавшими после крушения туристической яхты Sea Story в Красном море. Об этом сообщает издание The Independent.

После инцидента пропавшими без вести числились семь человек. По официальной информации, среди них двое граждан Британии, двое граждан Польши, один гражданин Германии и двое граждан Египта. Предполагается, что они не смогли спастись из-за сильных волн, обрушившихся на яхту.

Египетское 34-метровое судно Sea Story, предварительно проверенное на безопасность и не имевшее технических неисправностей, потерпело крушение из-за внезапного ухудшения погоды во время дайвинг-экскурсии у рифа Сатайя. На борту находились 31 турист и 13 членов экипажа. Сразу после инцидента были найдены тела четырёх погибших и спасены 33 человека.

В египетском аэропорту рекламный щит насмерть задавил туристку
В египетском аэропорту рекламный щит насмерть задавил туристку

Напомним, яхта Sea Story потерпела крушение в Красном море 25 ноября прошлого года. На борту в этот момент находился 31 турист, а также 14 членов экипажа. Глава египетской провинции сообщил, что несколько выживших удалось найти и доставить на берег, где им оказали помощь. Наших соотечественников на борту не было, присутствовали туристы из 13 государств.

Наталья Демьянова
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