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25 ноября, 12:36

Генконсульство РФ поискало россиян среди туристов с затонувшей в Египте яхты

Генконсульство РФ: На затонувшей в Египте яхте с туристами не было россиян

На яхте, которая затонула в Красном море недалеко от курортного египетского города Марса-Алама, не было российских туристов. Об этом рассказали в Генконсульстве РФ в Каире.

«По имеющейся информации, российских туристов на яхте не было», — говорится в официальном сообщении дипмиссии, которое приводит телеканал «Звезда».

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Как ранее писал Life.ru, инцидент произошёл рано утром, 25 ноября. На борту прогулочного суда находились 31 турист и 14 членов экипажа. Губернатор провинции Красное море в Египте Амр Ханафи заявил, что нескольких выживших уже обнаружили. Их доставили на берег и оказали медицинскую помощь. Поиски остальных продолжаются.

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freepik/HelloDavidPradoPerucha

Алёна Зиновьева
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