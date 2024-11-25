Генконсульство РФ поискало россиян среди туристов с затонувшей в Египте яхты
Генконсульство РФ: На затонувшей в Египте яхте с туристами не было россиян
На яхте, которая затонула в Красном море недалеко от курортного египетского города Марса-Алама, не было российских туристов. Об этом рассказали в Генконсульстве РФ в Каире.
«По имеющейся информации, российских туристов на яхте не было», — говорится в официальном сообщении дипмиссии, которое приводит телеканал «Звезда».
Как ранее писал Life.ru, инцидент произошёл рано утром, 25 ноября. На борту прогулочного суда находились 31 турист и 14 членов экипажа. Губернатор провинции Красное море в Египте Амр Ханафи заявил, что нескольких выживших уже обнаружили. Их доставили на берег и оказали медицинскую помощь. Поиски остальных продолжаются.