Генконсульство РФ поискало россиян среди туристов с затонувшей в Египте яхты

На яхте, которая затонула в Красном море недалеко от курортного египетского города Марса-Алама, не было российских туристов. Об этом рассказали в Генконсульстве РФ в Каире.

«По имеющейся информации, российских туристов на яхте не было», — говорится в официальном сообщении дипмиссии, которое приводит телеканал «Звезда».