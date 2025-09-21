Украинка пропала в США, оставив родным загадочное последнее сообщение
В США пропала без вести 38-летняя гражданка Украины Анна Коврижных. Обложка © NamUs / Google Maps
В американском штате Калифорния недалеко от границы с Мексикой исчезла 38-летняя украинка Анна Коврижных. Последний раз она связывалась с семьёй в начале июля. Об этом сообщил портал Local 12 со ссылкой на Национальную систему поиска пропавших без вести и неопознанных лиц (NamUS).
«Мы полагаем, что она просто путешествовала по стране, оставила свой автомобиль в Потреро и больше к нему не возвращалась. На данный момент у нас так или иначе нет никакой уверенности в том, что здесь замешана нечестная игра или что она просто ушла по доброй воле», — сказал сержант Джейкоб Клепач.
Женщина около четырёх лет жила во Флориде. В начале июля она отправилась в путешествие по стране, оставила машину в Калифорнии и больше к ней не вернулась. Особое внимание привлекла странная деталь: вместе с последним сообщением родственники получили координаты и фото письма с просьбой забрать личные вещи Коврижных. Правоохранители не исключают, что украинка могла самостоятельно пересечь границу с Мексикой.
Ранее в США на железнодорожной станции в Шарлотте была убита 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая. Её зарезал 34-летний бездомный рецидивист ДеКарлос Браун, напавший на девушку без всякой причины. Известно, что Ирина переехала в Америку в 2022 году вместе с матерью, сестрой и братом, тогда как её отец остался на Украине.