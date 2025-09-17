В Москве появился стихийный мемориал в память о Кирке и Заруцкой

У посольства США в Москве появился стихийный мемориал в память об американском консервативном активисте Чарли Кирке и украинской беженке Ирине Заруцкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Стихийный мемориал в память о Чарли Кирке и Ирине Заруцкой появился у посольства США в Москве. Фото © Telegram / «Осторожно, новости»

У стены посольства появились фотографии с цитатами Кирка, цветы и свечи. Организаторы акции неизвестны. Параллельно, у здания посольства активисты проводят акцию протеста против политики США, держа плакаты с надписью «США — враг», флаги Конфедеративных Штатов Америки и СССР, и скандируя лозунги о войне НАТО против России.