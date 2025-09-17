В Москве появился стихийный мемориал в память о Кирке и Заруцкой
У посольства США в Москве появился стихийный мемориал в память об американском консервативном активисте Чарли Кирке и украинской беженке Ирине Заруцкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Стихийный мемориал в память о Чарли Кирке и Ирине Заруцкой появился у посольства США в Москве. Фото © Telegram / «Осторожно, новости»
Стихийный мемориал в память о Чарли Кирке. Видео © Telegram / «Осторожно, новости»
У стены посольства появились фотографии с цитатами Кирка, цветы и свечи. Организаторы акции неизвестны. Параллельно, у здания посольства активисты проводят акцию протеста против политики США, держа плакаты с надписью «США — враг», флаги Конфедеративных Штатов Америки и СССР, и скандируя лозунги о войне НАТО против России.
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк умер после огнестрельного ранения в университете Юты. 31-летний активист, известный критикой помощи Украине и призывами к восстановлению отношений с Россией, был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Убийца задержан, им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.
23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая была убита в метро в Северной Каролине. На неё напал бездомный 34-летний рецидивст Декарлос Браун-младший, имевшим богатое криминальное прошлое. Ужасающие события были зафиксированы на камеру.
Обложка © Telegram / «Осторожно, новости»