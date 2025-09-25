Уралец выжил после недели ночных битв с волками на мистической горе и сам нашёл выход из леса

В Карпинском районе Свердловской области нашли живым 43-летнего Фёдора Медведева, который пропал неделю назад в лесу. Товарищи вернулись домой без него и не смогли объяснить, в какой момент мужчина отстал от группы. Спустя столько дней скитаний мужчина сам нашёл выход из леса. Информацией о чудесном спасении делится «РМК Поиск».

На Урале нашли живым Фёдора Медведева. Видео © VK / РМК Поиск

«Пять дней поисков очень сильно осложнялись тем, что территория большая, не было никаких ориентиров, никто не знал, в какую сторону он ушёл. Можно сказать, что Фёдор сам нас нашёл. Когда он вышел из леса с поднятой рукой, мы выдохнули», — рассказал сотрудник «РМК Поиск» Егор Ершов.

Для поисков использовались дроны, спасатели с воздуха пытались разыскать уральца. В итоге Медведев вышел из леса сам всего в 200 метрах от того лагеря, где остановился с друзьями. По его словам, он сам не понял, как оказался на этом месте, потому что всё это время шёл вдоль реки, пытаясь найти посёлок или хотя бы людей. Питался Медведев шишками, грибами, а ночью почти не спал, чтобы отгонять волков и других диких зверей. Сейчас мужчину доставили в больницу в Екатеринбурге – у него сильные ожоги рук. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Как сообщалось ранее, 16 сентября в Свердловской области пропал 43-летний Фёдор Медведев во время сбора шишек в районе горы Конжак. Группа, с которой мужчина отправился в лес, вернулась без него. По словам очевидцев, Медведев отстал от товарищей, повернув немного в сторону от маршрута, далее о нём ничего не было известно.