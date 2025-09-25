Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 13:05

Уралец выжил после недели ночных битв с волками на мистической горе и сам нашёл выход из леса

Пропавщий в горах Урала турист вышел из леса живым спустя неделю скитаний

Обложка © VK / РМК Поиск

Обложка © VK / РМК Поиск

В Карпинском районе Свердловской области нашли живым 43-летнего Фёдора Медведева, который пропал неделю назад в лесу. Товарищи вернулись домой без него и не смогли объяснить, в какой момент мужчина отстал от группы. Спустя столько дней скитаний мужчина сам нашёл выход из леса. Информацией о чудесном спасении делится «РМК Поиск».

На Урале нашли живым Фёдора Медведева. Видео © VK / РМК Поиск

«Пять дней поисков очень сильно осложнялись тем, что территория большая, не было никаких ориентиров, никто не знал, в какую сторону он ушёл. Можно сказать, что Фёдор сам нас нашёл. Когда он вышел из леса с поднятой рукой, мы выдохнули», — рассказал сотрудник «РМК Поиск» Егор Ершов.

Для поисков использовались дроны, спасатели с воздуха пытались разыскать уральца. В итоге Медведев вышел из леса сам всего в 200 метрах от того лагеря, где остановился с друзьями. По его словам, он сам не понял, как оказался на этом месте, потому что всё это время шёл вдоль реки, пытаясь найти посёлок или хотя бы людей. Питался Медведев шишками, грибами, а ночью почти не спал, чтобы отгонять волков и других диких зверей. Сейчас мужчину доставили в больницу в Екатеринбурге – у него сильные ожоги рук. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Красноярский водолаз «Кусто» загадочно пропал на Сахалине, его следы ищут уже месяц
Красноярский водолаз «Кусто» загадочно пропал на Сахалине, его следы ищут уже месяц

Как сообщалось ранее, 16 сентября в Свердловской области пропал 43-летний Фёдор Медведев во время сбора шишек в районе горы Конжак. Группа, с которой мужчина отправился в лес, вернулась без него. По словам очевидцев, Медведев отстал от товарищей, повернув немного в сторону от маршрута, далее о нём ничего не было известно.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar