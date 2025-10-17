«Чётко и ясно»: Профессиональный гид назвал роковую ошибку пропавших в тайге Усольцевых

Отсутствие базовых навыков навигации стало роковой ошибкой для семьи Усольцевых, пропавшей в тайге под Красноярском. Такое мнение высказал профессиональный гид Павел Руденко, специализирующийся на туристическом снаряжении.

«Люди должны чётко и ясно понимать, где они находятся и куда им идти», — заявил он в разговоре с «Царьградом».

Эксперт подчеркнул, что каждый участник похода, включая детей, должен иметь в смартфоне загруженные офлайн-карты на случай поломки или потери устройства. Руденко признался, что даже в однодневный поход берёт пять зажигалок, охотничьи спички и розжиг, а также рекомендует всегда иметь спасательное одеяло, способное сохранить жизнь при непредвиденных обстоятельствах.

Напомним, семья Усольцевых — муж, жена и маленькая дочь — исчезли у Манской петли в Красноярском крае, отправившись в пеший поход к скале Буратинка. Спасатели, волонтёры и полиция обследовали свыше 35 квадратных километров территории. К сожалению, из-за отсутствия результатов, официальная часть поисковой операции была свёрнута. Следователи считают, что пропавшие могли сбиться с пути в тумане, встретить диких животных или же главе семейства внезапно стало плохо, и он не смог вывести родных из тайги.