Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 11:28

«Чётко и ясно»: Профессиональный гид назвал роковую ошибку пропавших в тайге Усольцевых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Chebanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Chebanov

Отсутствие базовых навыков навигации стало роковой ошибкой для семьи Усольцевых, пропавшей в тайге под Красноярском. Такое мнение высказал профессиональный гид Павел Руденко, специализирующийся на туристическом снаряжении.

«Люди должны чётко и ясно понимать, где они находятся и куда им идти», — заявил он в разговоре с «Царьградом».

Эксперт подчеркнул, что каждый участник похода, включая детей, должен иметь в смартфоне загруженные офлайн-карты на случай поломки или потери устройства. Руденко признался, что даже в однодневный поход берёт пять зажигалок, охотничьи спички и розжиг, а также рекомендует всегда иметь спасательное одеяло, способное сохранить жизнь при непредвиденных обстоятельствах.

Физиогномисту показалось странным последнее видео Усольцевой. Вот, что он узнал
Физиогномисту показалось странным последнее видео Усольцевой. Вот, что он узнал

Напомним, семья Усольцевых — муж, жена и маленькая дочь — исчезли у Манской петли в Красноярском крае, отправившись в пеший поход к скале Буратинка. Спасатели, волонтёры и полиция обследовали свыше 35 квадратных километров территории. К сожалению, из-за отсутствия результатов, официальная часть поисковой операции была свёрнута. Следователи считают, что пропавшие могли сбиться с пути в тумане, встретить диких животных или же главе семейства внезапно стало плохо, и он не смог вывести родных из тайги.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar