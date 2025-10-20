Сектор Газа
В Башкирии уже трое суток ищут туристку, пропавшую при восхождении на Иремель

Пропавшая туристка Полина Захарова. Фото из её соцсетей

В горах Башкирии продолжаются поиски 42-летней туристки Полины Захаровой, которая пропала во время восхождения на Большой Иремель. BAZA информирует, что женщина отправилась в поход 18 октября вместе с группой, но по пути на вершину отстала и не вернулась в назначенное время.

По данным спасателей, Захарова пошла наверх, чтобы сделать фото на пике и подать заявку на звание «Уральский барс» — это неофициальное звание, присваиваемое тем, кто покорил пять главных вершин Урала, включая Иремель, Народную, Конжаковский Камень, Ямантау и Ослянку. Однако погодные условия резко ухудшились: на вершину опустился густой туман, видимость почти исчезла.

Исчезновение заметили лишь после того, как остальные участники группы спустились в лагерь. Сейчас в поисках участвуют спасатели, егери, опытные туристы, кинологи и волонтёры.

По словам организаторов, женщина — опытная путешественница и ранее уже поднималась на Иремель, но на этот раз осталась без снаряжения и припасов, которые находились в лагере у подножия горы. Захарова провела в тайге уже почти трое суток, её состояние и местонахождение остаются неизвестными.

Большой Иремель — одна из самых известных и живописных вершин Южного Урала, расположенная на границе Башкирии и Челябинской области. Высота горы превышает 1 580 метров над уровнем моря, и она считается второй по высоте точкой Башкортостана после горы Ямантау.

Иремель входит в одноимённый природный парк, являющийся особо охраняемой территорией. Здесь обитают редкие виды животных, а пейзажи сочетают густые хвойные леса, каменные курумники и альпийские луга. Вершина пользуется популярностью у туристов, альпинистов и паломников — по легендам, Иремель считается «священной горой Башкирии».

Подъём на Иремель не требует специального альпинистского снаряжения, но считается технически сложным в непогоду: резкие перепады температуры, туман и сильный ветер нередко дезориентируют даже опытных туристов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

