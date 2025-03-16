Дети замёрзли насмерть во время катания по тундре, их безжизненные тела нашли родители
На Ямале двое детей замёрзли во время поездки с родителями на снегоходе
Место гибели детей на Ямале во время поездки с родителями на снегоходе. Фото © VK / ЕДДС - 112 муниципального округа Ямальский район
Двое детей погибли в Ямало-Ненецком округе во время поездки на снегоходе, ребята отдыхали вместе со своими родителями и замёрзли. Трагедия произошла 14 марта, когда семья из двоих взрослых и двоих детей на снегоходе «Буран» отправилась из села Яр-Сале в сторону чума, расположенного у озера Ярото 1, сообщает региональная служба «112».
«По пути следования снегоход сломался, и семья осталась ночевать в тундре (в санях). Утром 15.03.2025г. родители обнаружили, что дети не подают признаков жизни», — говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов ОМВД России «Ямальское» начали проверку по факту случившегося.
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