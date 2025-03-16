Дети замёрзли насмерть во время катания по тундре, их безжизненные тела нашли родители

Двое детей погибли в Ямало-Ненецком округе во время поездки на снегоходе, ребята отдыхали вместе со своими родителями и замёрзли. Трагедия произошла 14 марта, когда семья из двоих взрослых и двоих детей на снегоходе «Буран» отправилась из села Яр-Сале в сторону чума, расположенного у озера Ярото 1, сообщает региональная служба «112».

«По пути следования снегоход сломался, и семья осталась ночевать в тундре (в санях). Утром 15.03.2025г. родители обнаружили, что дети не подают признаков жизни», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов ОМВД России «Ямальское» начали проверку по факту случившегося.