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16 марта, 11:51

Дети замёрзли насмерть во время катания по тундре, их безжизненные тела нашли родители

На Ямале двое детей замёрзли во время поездки с родителями на снегоходе

Место гибели детей на Ямале во время поездки с родителями на снегоходе. Фото © VK / ЕДДС - 112 муниципального округа Ямальский район

Место гибели детей на Ямале во время поездки с родителями на снегоходе. Фото © VK / ЕДДС - 112 муниципального округа Ямальский район

Двое детей погибли в Ямало-Ненецком округе во время поездки на снегоходе, ребята отдыхали вместе со своими родителями и замёрзли. Трагедия произошла 14 марта, когда семья из двоих взрослых и двоих детей на снегоходе «Буран» отправилась из села Яр-Сале в сторону чума, расположенного у озера Ярото 1, сообщает региональная служба «112».

«По пути следования снегоход сломался, и семья осталась ночевать в тундре (в санях). Утром 15.03.2025г. родители обнаружили, что дети не подают признаков жизни», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов ОМВД России «Ямальское» начали проверку по факту случившегося.

Замёрзшего ребенка в одной пижаме нашли на улице Петербурга в канун Рождества
Замёрзшего ребенка в одной пижаме нашли на улице Петербурга в канун Рождества

Ранее Life.ru рассказал о крупном пожаре, который произошёл также на Ямале. Там загорелся многоквартирном доме на площади 900 квадратных метров. Огонь смогли локализовать через пять часов, никто не погиб. 20 жильцов, в том числе 7 детей покинули дом самостоятельно покинули. Есть одна пострадавшая — девушка 2002 года рождения.

Наталья Афонина
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