На Ямале горит многоквартирный дом на площади свыше 900 квадратов

В Ямало-Ненецком округе случился пожар в многоквартирном доме на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар в жилом доме в ЯНАО. Видео © Telegram / МЧС Ямало-Ненецкого АО / VK / МЧС России

«В 01:26 в пожарно-спасательную часть города Губкинский поступило сообщение о возгорании в жилом двухэтажном доме по адресу: улица 11-й микрорайон, дом 38. На момент прибытия наблюдалось горение в первом подъезде, была угроза перехода огня на кровлю. В 06:30 локализация пожара на площади 913 кв. метров», — сказано в сообщении.

Сообщается, что 20 жильцов, в их числе 7 детей, смогли самостоятельно покинуть жильё. В ходе спасения пострадала девушка 2002 года рождения. Погибших нет.