Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 16:07

Семью с четырьмя детьми нашли после поломки снегохода на Ямале

Обложка © Telegram / Департамент гражданской защиты ЯНАО

Обложка © Telegram / Департамент гражданской защиты ЯНАО

Спасателям удалось обнаружить в ямальской тундре семью с четырьмя несовершеннолетними, чей снегоход вышел из строя во время поездки. Информацию об успешном завершении операции распространили представители Департамента гражданской защиты ЯНАО в официальном телеграм-канале.

«В поисково-спасательный отряд «Ямалспас» поступило сообщение. В Надымском районе, вблизи а/д «Надым-Салехард» сломался снегоход. Необходима эвакуация двух взрослых и четырёх детей», — написали спасатели.

В пресс-службе добавили, что на поиски незамедлительно выехала группа спасателей «Ямалспаса», оснащённая снегоходами и вездеходом «Трекол». Погодные условия создавали значительные препятствия для работы специалистов. После продолжительных поисков группа была найдена, при этом все члены семьи чувствуют себя хорошо и не нуждаются в медицинской помощи. От услуг по эвакуации они приняли решение отказаться, поскольку за ними приехали взволнованные близкие.

Потерявшийся пенсионер провёл в лесах Ленобласти 16 дней и отметил там день рождения
Потерявшийся пенсионер провёл в лесах Ленобласти 16 дней и отметил там день рождения

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае найдена живой девятилетняя девочка, которая ушла из дома и пропала. Школьница потерялась в том же месте, где продолжаются поиски семьи Усольцевых.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar