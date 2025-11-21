Семью с четырьмя детьми нашли после поломки снегохода на Ямале

Спасателям удалось обнаружить в ямальской тундре семью с четырьмя несовершеннолетними, чей снегоход вышел из строя во время поездки. Информацию об успешном завершении операции распространили представители Департамента гражданской защиты ЯНАО в официальном телеграм-канале.

«В поисково-спасательный отряд «Ямалспас» поступило сообщение. В Надымском районе, вблизи а/д «Надым-Салехард» сломался снегоход. Необходима эвакуация двух взрослых и четырёх детей», — написали спасатели.

В пресс-службе добавили, что на поиски незамедлительно выехала группа спасателей «Ямалспаса», оснащённая снегоходами и вездеходом «Трекол». Погодные условия создавали значительные препятствия для работы специалистов. После продолжительных поисков группа была найдена, при этом все члены семьи чувствуют себя хорошо и не нуждаются в медицинской помощи. От услуг по эвакуации они приняли решение отказаться, поскольку за ними приехали взволнованные близкие.

