В местах бесследного исчезновения семьи Усольцевых нашли девятилетнюю девочку

Школьница вышла из своего дома утром, имея при себе рюкзак, и направилась в неизвестном направлении. На её поиски незамедлительно вышли волонтёры из местных поисково-спасательных отрядов. К слову, это уже не первый случай исчезновения Арины. Более того, по информации одной из местных жительниц, дети из данной семьи периодически пропадают. Она напомнила, что в марте текущего года также разыскивали 12-летнего Ярослава, носящего такую же фамилию. Подростка тогда обнаружили спустя несколько часов после его ухода из дома поздним вечером.