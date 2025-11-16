Россия и США
16 ноября, 16:06

В местах бесследного исчезновения семьи Усольцевых нашли девятилетнюю девочку

Пропавшие Сергей и Ирина Усольцевы. Обложка © VK / Ирина Усольцева

В Красноярске найдена живой девятилетняя Арина, которая ушла из дома и пропала 14 ноября. Как сообщает издание аif.ru, девочка потерялась в том же месте, где продолжаются поиски семьи Усольцевых.

Школьница вышла из своего дома утром, имея при себе рюкзак, и направилась в неизвестном направлении. На её поиски незамедлительно вышли волонтёры из местных поисково-спасательных отрядов. К слову, это уже не первый случай исчезновения Арины. Более того, по информации одной из местных жительниц, дети из данной семьи периодически пропадают. Она напомнила, что в марте текущего года также разыскивали 12-летнего Ярослава, носящего такую же фамилию. Подростка тогда обнаружили спустя несколько часов после его ухода из дома поздним вечером.

Пропавшие в тайге Усольцевы могли оставить деньги в тайнике авто, так как хотели вернуться
Пропавшие в тайге Усольцевы могли оставить деньги в тайнике авто, так как хотели вернуться

Напомним, что параллельно с этим продолжаются поиски семьи Усольцевых, бесследно исчезнувших в конце сентября в районе Манской петли Красноярского края. Семейная пара с маленькой дочерью и собакой отправилась в поход к скале Буратинка, после чего связь с ними прервалась. Официальные лица рассматривают версию о несчастном случае как основную, хотя знакомые семьи допускают возможность инсценировки исчезновения с последующим тайным выездом за границу. В ходе расследования в автомобиле пропавших был обнаружен тайник, где было 600 тысяч рублей. После этого транспортное средство было изъято следователями.

