Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 06:25

Следователи изъяли машину бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_psy_usoltseva

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_psy_usoltseva

Автомобиль, на котором семья Усольцевых отправилась в турпоход в Красноярском крае и бесследно исчезла, был признан вещественным доказательством и изъят. Об этом сообщил региональный главк Следственного комитета России.

«Автомобиль Skoda Kodiaq зарегистрирован на организацию, где работал Усольцев. Он признан вещественным доказательством и изъят, поскольку именно на нём семья Усольцевых поехала в турпоход», – заявил представитель главка.

Транспортное средство необходимо для сбора генетического материала.

В машине пропавших под Красноярском Усольцевых нашли тайник с 600 тыс. рублей
В машине пропавших под Красноярском Усольцевых нашли тайник с 600 тыс. рублей

Напомним, семья Усольцевых с маленькой дочкой бесследно пропала в начале октября в районе Манской петли Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка после чего перестали выходить на связь. Знакомые выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу. Но официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar