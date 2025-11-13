Следователи изъяли машину бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Автомобиль, на котором семья Усольцевых отправилась в турпоход в Красноярском крае и бесследно исчезла, был признан вещественным доказательством и изъят. Об этом сообщил региональный главк Следственного комитета России.

«Автомобиль Skoda Kodiaq зарегистрирован на организацию, где работал Усольцев. Он признан вещественным доказательством и изъят, поскольку именно на нём семья Усольцевых поехала в турпоход», – заявил представитель главка.

Транспортное средство необходимо для сбора генетического материала.