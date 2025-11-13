Пропавшие в тайге Усольцевы могли оставить деньги в тайнике авто, так как хотели вернуться
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Супруги Сергей и Ирина Усольцевы, оставившие в машине деньги перед уходом в тайгу, планировали скорое возвращение. Именно так тревел-блогер и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт объяснил находку тайника с крупной суммой, принадлежавшей бесследно исчезнувшей семье.
Специалист предположил, что бизнесмен Сергей Усольцев и его жена, будучи людьми состоятельными, вполне могли регулярно держать наличные средства в автомобиле.
«Наверное, для обеспеченных людей хранить наличные в автомобиле — нормально. Это может говорить о том, что они рассчитывали быстро вернуться. Планировали в тот же день сесть и поехать дальше», — подчеркнул он в беседе с «Лентой.ру».
Путешественник с большим опытом подчеркнул, что брать с собой значительную сумму денег в лес – решение «не самое благоразумное».
Напомним, семья Усольцевых с маленькой дочкой бесследно пропала в начале октября в районе Манской петли Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка, после чего перестали выходить на связь. Знакомые выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу. Но официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию. Позднее стало известно, что в машине семьи нашли тайник с 600 тыс. рублей. Следователи изъяли авто.
