Мэр поднял весь Смоленск на поиски 9-летней Саши: «‎Проверьте видеорегистраторы, важна любая деталь!»

В Смоленске развернута масштабная поисковая операция: пропала 9-летняя Саша Фоменкова. Глава города Александр Новиков поднял весь город на поиски и призвал жителей проверить видеорегистраторы – вдруг на них попал исчезнувший ребёнок.

«Уважаемые смоляне! В нашем городе пропала девятилетняя девочка… Обращаюсь ко всем, кто находился в это время там или проезжал мимо: пожалуйста, проверьте записи видеорегистраторов, вспомните, не видели ли вы этого ребёнка. Даже самая незначительная на первый взгляд деталь может оказаться важной», — написал мэр в своём Telegram-канале, призвав сообщать любую информацию поисковикам отряда «Сальвар».

В Смоленске пропала 9-летняя девочка. Фото © VK / ПСО «Сальвар» Смоленская облаcть

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело для установления всех обстоятельств исчезновения. Прокуратура начала проверку. Поиски продолжаются. На вид пропавшей около 130 сантиметров, она худощавого телосложения с русыми волосами и голубыми глазами. В момент исчезновения на ней были тёмная куртка с цветными вставками и ярко-голубые лыжные штаны.

Напомним, в Смоленске ведутся поиски 9-летней Александры Фоменковой, которая бесследно исчезла утром 24 февраля. Девочка вышла погулять с собакой во дворе дома на улице Маршала Ерёменко, однако когда мать выглянула в окно, ребёнка уже не было — на месте остался лишь пёс. Соседи не исключают, что школьницу могли увезти на машине, однако очевидцев и точных доказательств этой версии пока нет.