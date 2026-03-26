«Отпустите её!»: Полиция разбирается в нашумевшем видео с похищением девушки в Москве

Столичная полиция проводит проверку по факту нашумевшего видео, на котором несколько мужчин силой увозят девушку. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МВД. Можно заметить, как прохожие пытались остановить неизвестных и на месте даже завязалась борьба, но те не стали реагировать на возмущения.

«Отпустите её!», — крикнул неравнодушный.

Участников инцидента уже установили. Предварительно, таким образом родственники девушки пытались отвезти её в медицинское учреждение на лечение.

