Глыба льда рухнула и чуть не убила пенсионерку с кошками в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде глыба льда сорвалась с крыши и упала рядом с женщиной, которая сидела на лавочке и кормила кошек. Пенсионерка не пострадала. Жуткие кадры публикует местный канал.
В Нижнем Новгороде глыба льда упала рядом с пенсионеркой. Видео © Telegram / Мой Нижний Новгород
Кошки разбежались в стороны, но один пушистый не успел отпрыгнуть и получил травму.
Ранее сообщалось, что на Камчатке женщина погибла на автобусной остановке от удара глыбы льда, которая упала с крыши. Трагедия случилась в Петропавловске-Камчатском. Женщина погибла до приезда скорой. Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
