19 марта, 17:26

Жителя Башкирии едва не убило рухнувшей с крыши снежной глыбой

В Башкирии крупный кусок льда, сорвавшийся с кровли, едва не стал причиной гибели человека. Как сообщает SHOT, трагедия едва не разыгралась на крыльце многоэтажки в одном из жилых кварталов Уфы.

Житель Уфы попал в больницу после схода льда с крыши многоквартирного дома. Видео © Telegram / SHOT

В тот момент, когда снежная масса обрушилась вниз, на площадке перед подъездом находились двое. Женщине, которая стояла рядом, повезло: она мгновенно среагировала и отпрыгнула в сторону, оставшись целой и невредимой. Её спутник увернуться не успел — удар пришёлся прямо на него.

Характер полученных мужчиной травм врачи квалифицировали как тяжёлый. Медицинская бригада, прибывшая на вызов, провела осмотр пострадавшего на месте. После этого было принято решение о его экстренной госпитализации — мужчину увезли в больницу и оформили в стационар.

На Камчатке пятиклассник спас ребёнка из снежного завала

Ранее сообщалось, что на Камчатке женщина погибла на автобусной остановке от удара глыбы льда, которая упала с крыши. Трагедия произошла в Петропавловске-Камчатском.Пострадавшая скончалась ещё до прибытия бригады скорой помощи. Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании этого случая.

Обложка © Telegram / SHOT

Вероника Бакумченко
