Зрители подрались на выступлении оркестра в Доме музыки
В Московском международном Доме музыки произошла потасовка между двумя ценителями прекрасного. Видео инцидента публикует Mash.
Видео © Telegram / Mash
Драка развернулась прямо под звуки оркестра — на кадрах видно, как мужчины толкаются и наносят удары друг другу, а вокруг стоят другие зрители. Что стало причиной конфликта, не уточняется.
Ранее толпа тайских леди-боев избила туристку из России, которая повздорила с ними из-за их настоящего пола. Нетрезвая девушка на русском языке пыталась доказать окружающим женщинам, что они хуже неё, а также требовала, чтобы они обнажились.
Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / lapandr