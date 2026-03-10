Массовая драка с сотней участников в ТЦ Ярославля закончилась уголовным делом

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после массовой драки в торговом центре «Аура» в Ярославле, сообщили в управлении Следственного комитета по региону. Потасовка происходила в зоне фудкорта и в других частях здания.

Массовая драка в ТЦ Ярославля. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы сняли видео драки в крупнейшем ТЦ Ярославля на улице Победы. По их словам, толпа людей с ножами, шокерами и перцовыми баллончиками сначала подралась на улице. Потом дерущиеся ворвались внутрь торгового центра. Посетители сообщили, что один из участников драки держал предмет, похожий на пистолет. Возможно, это была пневматика или травматический пистолет.

Всего в потасовке участвовало около ста человек. Примерно двадцать человек увезли в отделение на автозаках. Нескольких парней доставили в больницу на скорой помощи. Точные причины конфликта пока устанавливают. Правоохранители разбираются в подробностях инцидента. Дело завели по статье 213 УК РФ.

