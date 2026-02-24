Полиция Петербурга разыскивает ударившего ножом прохожего возле ТЦ «Лето»

Вечером 24 февраля на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге произошло жестокое нападение. Около 21:00 в торговом центре ТЦ «Лето» неизвестный подкрался к мужчине со спины и трижды ударил его ножом.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. По предварительной информации, нападавший скрылся. Сейчас правоохранители устанавливают его личность и мотивы, передаёт телеканал «78».

О состоянии пострадавшего официально не сообщается, его госпитализировали. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее Life.ru писал, что в Красноярске 35-летняя женщина в пьяной ссоре из-за ревности схватилась за нож и набросилась на 17-летнюю соседку. Девушку удалось спасти, а нападавшую задержали и отправили в СИЗО. Против неё возбудили дело о покушении на убийство.