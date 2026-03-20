Толпа таек с «подвохом» избила россиянку за претензии к их мужиковатости

Толпа тайских ледибоев избила туристку из России, которой повздорила с ними из-за их настоящего пола. На видео SHOT — жёсткий конфликт на Бангла-Роуд на Пхукете, в центр которого попала наша соотечественница. Подвыпившая девушка пыталась на великом и могучем объяснить «женщинам», почему они хуже её. Также неизвестная просила их оголить достоинство.

Драка «ледибоев»* с россиянкой на Пхукете. Видео © SHOT

Девушка не стеснялась в выражениях и жестах, из-за чего, видимо, ледибои и поняли суть претензий. Слово за слово, и толпа начала избивать и таскать нашу соотечественницу за волосы. Разнимать драку бросились местные. Чем всё закончилось, неизвестно.

Ранее волонтёры начали разыскивать родственников пожилого россиянина, госпиталазированного в Таиланде. Мужчина голый вышел на крыльцо отеля и разговаривал сам с собой. Ему диагностировали деменцию второй степени.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.