«Завяз, как джип на болоте»: Лебедев попробовал сдать ОГЭ и посочувствовал школьникам

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев попробовал решить пробный ОГЭ по обществознанию и признался, что испытал ужас от экзаменационных заданий.

По словам Лебедева, он решил пройти тест ради шутки, но быстро «завяз» в сложных формулировках и вопросах. Дизайнер отметил в выпуске обзора новостей, что некоторые определения показались ему чрезмерно запутанными. В пример он привёл термин «личность», описанный как совокупность социально значимых качеств индивида, формирующихся в процессе общественной жизни.

Лебедев сравнил такие задания с кроссвордом и посочувствовал девятиклассникам, которым предстоит сдавать экзамен. Он также предположил, что ОГЭ могли специально сделать сложным, чтобы часть школьников уходила после девятого класса в колледжи.

«Я просто там завяз, как джип на болоте. <...> Это просто лютейший ужас», — сказал Лебедев.

Кстати, обществознание стало самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ среди российских школьников. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в прошлом году этот предмет выбрали более 300 тысяч учащихся. По его словами, обществознание важно для правовой подготовки молодёжи, и отметил внимание президента России к этой теме.