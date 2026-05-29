Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 18:41

«Завяз, как джип на болоте»: Лебедев попробовал сдать ОГЭ и посочувствовал школьникам

Лебедев назвал задания ОГЭ по обществознанию «лютейшим ужасом»

Обложка © Telegram/Артемий Лебедев

Обложка © Telegram/Артемий Лебедев

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев попробовал решить пробный ОГЭ по обществознанию и признался, что испытал ужас от экзаменационных заданий.

По словам Лебедева, он решил пройти тест ради шутки, но быстро «завяз» в сложных формулировках и вопросах. Дизайнер отметил в выпуске обзора новостей, что некоторые определения показались ему чрезмерно запутанными. В пример он привёл термин «личность», описанный как совокупность социально значимых качеств индивида, формирующихся в процессе общественной жизни.

Лебедев сравнил такие задания с кроссвордом и посочувствовал девятиклассникам, которым предстоит сдавать экзамен. Он также предположил, что ОГЭ могли специально сделать сложным, чтобы часть школьников уходила после девятого класса в колледжи.

«Я просто там завяз, как джип на болоте. <...> Это просто лютейший ужас», — сказал Лебедев.

С Артемия Лебедева взыскали 300 тысяч рублей по иску Мизулиной
С Артемия Лебедева взыскали 300 тысяч рублей по иску Мизулиной

Кстати, обществознание стало самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ среди российских школьников. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в прошлом году этот предмет выбрали более 300 тысяч учащихся. По его словами, обществознание важно для правовой подготовки молодёжи, и отметил внимание президента России к этой теме.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Артемий Лебедев
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar