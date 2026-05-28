Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 23:49

С Артемия Лебедева взыскали 300 тысяч рублей по иску Мизулиной

Екатерина Мизулина и Артемий Лебедев. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, ТАСС / Юрий Смитюк

Екатерина Мизулина и Артемий Лебедев. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, ТАСС / Юрий Смитюк

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила о взыскании 300 тысяч рублей с блогера Артемия Лебедева по решению суда. По её словам, средства были перечислены в рамках исполнения судебного решения по иску о защите чести и достоинства.

«Сегодня приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей в рамках исполнения решения суда по нашему иску о защите чести и достоинства», — написала Мизулина в своих соцсетях.

Иск касался фрагментов интервью Лебедева Юрию Дудю*, в котором обсуждалась деятельность Лиги безопасного интернета и её руководителя. Позднее блогер заявил, что не хотел оскорблять Мизулину.

Она добавила, что ожидает исполнения судебного решения и в отношении Дудя*, которого суд также обязал выплатить компенсацию.

Лучше Ганвеста: Мизулина призвала не депортировать в Казахстан блогера, работающего на заводе
Лучше Ганвеста: Мизулина призвала не депортировать в Казахстан блогера, работающего на заводе

Ранее судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении журналиста Юрия Дудя*, по решению суда он должен выплатить 200 тысяч рублей в пользу главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Как следует из материалов дела, производство было начато 15 мая после завершения судебных разбирательств.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

* Признан Минюстом РФ иностранными агентами.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Артемий Лебедев
  • Екатерина Мизулина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar