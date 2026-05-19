19 мая, 13:48

Лучше Ганвеста: Мизулина призвала не депортировать в Казахстан блогера, работающего на заводе

Иван Черкашин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ thevanek99

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала МВД пересмотреть решение по блогеру Ивану Черкашину, которому из-за ошибки в базе грозит депортация в Казахстан. Она заявила, что такие люди нужны России, а выслать можно тех, кто действительно нарушает закон.

«Я надеюсь, что МВД пересмотрит это решение. Такие люди нам нужны. А отправить домой всегда найдется кого»,написала Мизулина в телеграм-канале.

По её мнению, в Казахстан можно было бы отправить Ганвеста, чья деятельность, в отличие от Черкашина, «не несёт никакого созидательного смысла для общества».

Напомним, по словам самого блогера, в декабре 2025 года он выехал из России и вернулся обратно, чтобы обновить миграционную карту. Перед поездкой Иван Черкашин уточнил порядок действий у сотрудника профильной службы и получил подтверждение, что может действовать именно так.

Полина Никифорова
