Лучше Ганвеста: Мизулина призвала не депортировать в Казахстан блогера, работающего на заводе
Иван Черкашин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ thevanek99
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала МВД пересмотреть решение по блогеру Ивану Черкашину, которому из-за ошибки в базе грозит депортация в Казахстан. Она заявила, что такие люди нужны России, а выслать можно тех, кто действительно нарушает закон.
«Я надеюсь, что МВД пересмотрит это решение. Такие люди нам нужны. А отправить домой всегда найдется кого», — написала Мизулина в телеграм-канале.
По её мнению, в Казахстан можно было бы отправить Ганвеста, чья деятельность, в отличие от Черкашина, «не несёт никакого созидательного смысла для общества».
Напомним, по словам самого блогера, в декабре 2025 года он выехал из России и вернулся обратно, чтобы обновить миграционную карту. Перед поездкой Иван Черкашин уточнил порядок действий у сотрудника профильной службы и получил подтверждение, что может действовать именно так.
