Зазывающего молодёжь на заводы блогера могут выслать из России

Блогеру Ивану Черкашину, который рассказывает молодёжи о работе на заводах, грозит депортация из России и запрет на въезд на пять лет. По его словам, причиной стали ошибки при оформлении миграционных документов. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Ивану Черкашину грозит депортация. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ thevanek99

Черкашин переехал в Санкт-Петербург из Казахстана в 2024 году и устроился на производство. Позже он начал вести блог о жизни рабочих, заводских буднях и молодых специалистах из небольших населённых пунктов, которые хотят трудиться по профессии. На него подписано более 300 тысяч человек.

По словам блогера, в декабре 2025 года он выехал из России и вернулся обратно, чтобы обновить миграционную карту. Перед этим он уточнил порядок действий у сотрудника профильной службы и получил положительный ответ.

После возвращения Черкашин попытался продлить регистрацию по трудовому договору. Он утверждает, что данные должны были внести в базу, однако вместо этого его оформили как вновь прибывшего.

Теперь блогер просит специалистов помочь ему разобраться с ситуацией. Он заявляет, что не нарушал российские законы, хочет продолжать работать на заводе в Петербурге и развивать тему рабочих профессий среди молодёжи.