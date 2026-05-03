Ни паспорта, ни гражданства: «Тюменца-невидимку» могут выслать из России, но не знают куда

В Тюмени 22-летнему молодому человеку грозят депортация и штраф, так как все эти годы он жил в России без паспорта и ничем не может подтвердить своё гражданство. Портал 74.ru пообщался с героями этой запутанной истории.

В апреле 2026 года тюменская полиция остановила на улице парня. Он назвался Игорем, но предъявить никакие документы не смог. Его отправили в миграционный центр, где он находится по сей день. Однако за молодого человека вступилась вся его семья. Его отец Андрей подтвердил, что у сына действительно вообще нет документов, в том числе паспорта. Мать — гражданка Казахстана, работала в молодости цирковой гимнасткой. Андрей влюбился в женщину на её гастролях в России и завязались отношения. Рожать первенца женщина уехала к маме в Казахстан. С этого момента в семье и начались проблемы.

Женщина не зарегистрировала новорождённого на своей родине, а просто вернулась с ним в Россиию через три месяца. Все остальные дети в семье рождались уже в Тюмени, у них проблем с документами нет. Игорь, как все, ходил в тюменскую школу, был прикреплён к поликлинике, занимался спортом. В институт его не взяли, поэтому парень работает в общепите. Родители признались, что с младенчества сына обивали пороги российских ведомств, пытаясь оформить документы, а потом и паспорт, но везде наталкивались на бюрократию и непонятные отказы.

«Мы не раз пытались получить такие важные документы на сына. Наши обращения передавались. Когда у Игоря подходило время по возрасту для получения паспорта, то мы же обратились в Казахстан, где он и родился. А его в базе данных нет, на этом всё и встало», — пояснил Андрей.

Сейчас Игорь официально не гражданин России и не гражданин Казахстана. Ему грозят депортация и штраф в 2500 рублей. Суд уже состоялся и вынес решение о выдворении, вот только неясно — в какую страну. Семья наняла адвоката, но попытки обжаловать постановление не увенчались успехом. Юрист готов дойти до Верховного суда. Он признаётся, что нарушения миграционных законов действительно есть, но семья все эти годы не сидела сложа руки, а просто натыкалась на чиновников, которые не пытались помочь, а отправляли то туда, то сюда за справками и подтверждениями. В настоящее время готовится обращение в кассационной суд общей юрисдикции для обжалования состоявшихся решений. К делу подключились общественники, которые готовы бороться за русского парня, волей случая оказавшегося «вне закона».

Ранее в Магадане 44-летняя уроженка Сумской области лишилась статуса гражданки Российской Федерации. Соответствующее решение было принято правоохранительными органами после проверки деятельности женщины. Выяснилось, что паспорт страны она получила в 2019 году по упрощённой схеме и с тех пор жила на Колыме. Однако антироссийские высказывания женщины и её одобрение терактов со стороны СБУ послужили поводом для аннулирования документа.