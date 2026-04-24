Доболталась: Жительница Магадана потеряла российский паспорт из-за постов в интернете

В Магадане 44-летняя уроженка Сумской области лишилась статуса гражданки Российской Федерации. Соответствующее решение было принято правоохранительными органами после проверки деятельности женщины, пишет РИА «Новости».

Выяснилось, что паспорт страны она получила в 2019 году по упрощённой схеме и с тех пор жила на Колыме. Однако недавние действия приезжей послужили поводом для аннулирования документа.

Как пояснил источник в ведомстве, «женщина была лишена гражданства за действия, создающие угрозу национальной безопасности России, а также неоднократные антироссийские высказывания в интернете и среди колымчан». Её публичная позиция пошла вразрез с требованиями законодательства.

Теперь нарушительнице предстоит покинуть территорию государства. В ближайшее время ей придется вернуться на свою родину, так как законных оснований для дальнейшего пребывания в России у нее больше не осталось.

Аналогичная ситуация произошла ранее в другом регионе. Женщина, переехавшая из Украины, лишилась российского паспорта — её заподозрили в действиях, опасных для безопасности страны. До этого она много лет трудилась на оборонном предприятии в Кургане.