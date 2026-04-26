Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 21:08

Британию назвали жалкой диктатурой за лишение паспорта англичанина, переехавшего в Россию

Журналист Фази назвал безумием лишение Буллена паспорта Британии из-за России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sa4reel

Итальянский журналист Томас Фази раскритиковал решение британских властей лишить гражданства Марка Буллена – бывшего полицейского, переехавшего в Россию. В своём аккаунте в соцсети X он назвал Лондон «жалкой диктатурой, управляемой недалёкими представителями силовых структур».

«Это одна из самых безумных историй, которые я когда-либо слышал. Гражданина Британии лишили гражданства, потому что он живёт в России и имеет своё мнение о конфликте на Украине, которое не нравится его правительству», – написал журналист.

«Кому я могу угрожать?»: Лишённый гражданства «из-за России» британец не понимает, чем насолил Лондону
Ранее Life.ru писал, что бывший британский полицейский Марк Буллен стал первым подданным королевства, лишённым паспорта из-за связей с Россией. Решение приняли по соображениям национальной безопасности, хотя обычно такая мера применяется в отношении террористов. Буллен живёт в России с 2014 года, женат на россиянке, воспитывает четверых детей, а с 2022 года имеет российское гражданство. Мужчина работает в футбольном клубе «Зенит».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar