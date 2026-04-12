Экс-полицейский стал первым британцем, которого лишили паспорта за «связи с РФ»

Бывший полицейский Марк Буллен стал первым британцем, лишённым родного паспорта из-за предполагаемых связей с Россией. Решение приняли власти Соединённого королевства, сославшись на «соображения национальной безопасности», пишет The Sunday Times.

Обычно эта мера применяется в отношении лиц, подозреваемых в терроризме или участии в организованной преступности. Однако в данном случае поводом стали подозрения в деятельности в интересах другого государства.

В официальном письме говорится, что мера «соответствует общественным интересам», а доказательства «не должны быть обнародованы в интересах национальной безопасности». Сам Буллен обвинения отвергает и настаивает на своей невиновности.

Осенью 2024 года мужчину задержали в аэропорту Лутон сотрудники контртеррористического подразделения. Его допрашивали около четырёх часов и изъяли электронные устройства. Как указывает пресса, во время службы он взаимодействовал с российскими правоохранительными органами и проходил стажировку в Санкт-Петербурге.

В соцсетях он также публиковал посты с критикой Украины. Сейчас 45-летний Буллен живет в России, куда переехал в 2014 году. Он женат на россиянке, воспитывает четверых детей и в 2022 году получил российское гражданство, назвав это исполнением своей мечты.

Бывший полицейский заявил, что намерен оспорить решение властей, но возвращаться в Великобританию не планирует. По его словам, идея переезда в Россию появилась у него ещё в подростковом возрасте, а окончательно реализовать её удалось спустя годы службы на родине.

