Редактор англоязычных медиа петербургского «Зенита» Марк Буллен перечислил преимущества жизни в России по сравнению с Англией. В разговоре со Sports он отметил, что образование и больницы в РФ лучше, а безопасность — выше в сто раз.

«Образование и больницы – точно. Безопасность – в сто раз лучше. Если я не закрою машину, ничего не случится. В Англии это нереально. Еда тут мне тоже больше нравится», — ответил он.

Однако он посетовал на высокую стоимость недвижимости. У сотрудника сине-бело-голубых четверо детей, и в трёхкомнатной квартире уже становится тесно. К сожалению, покупка более просторного жилья сейчас обходится очень дорого.

На вопрос о том, планирует ли он провести в России всю оставшуюся жизнь, Буллен ответил уверенно — да. Он добавил, что страна огромна, и он ещё не успел побывать на Байкале, Дальнем Востоке, в Чечне, Мурманске и даже в Карелии. Так что мест для путешествий ему хватит.

Буллен живёт в Санкт-Петербурге с 2014 года, а в 2022-м получил российское гражданство. У него здесь семья и четверо детей, а в «Зените» он работает редактором англоязычных медиа уже более десяти лет.

Ранее супруги Виктория и Иосиф Савчук, многодетная семья из Эстонии, получили гражданство России, принеся присягу. Они проживали в Эстонии, однако в августе 2025 года приняли решение о переезде в Россию. Причиной такого шага стали ограничения прав русскоязычного населения, невозможность найти честную работу и полноценно воспитывать детей.