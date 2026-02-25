Французский журналист и историк, сотрудник международного информагентства International Reporters Лоран Браяр поделился впечатлениями от Москвы. Он назвал российскую столицу невероятным городом и заявил, что полюбил её за масштаб и современность.

«Это комфортный для жизни город, полный парков, музеев, с бесконечными возможностями. Он очень зелёный и приятный в тёплое время года. Несмотря на свои размеры, он сохраняет человеческий уют», — высказался Браяр в интервью «АиФ».

Особое место в его восприятии занял исторический символизм города. По словам журналиста — уроженца бургундского Дижона, — Москва для него — это «символ сопротивления, город, который никогда не склонялся, даже будучи захваченным и истерзанным поляками или французами, даже под угрозой нацистской Германии». Этим столица напомнила журналисту Донбасс, где он работал последние несколько лет.

Схожего с Лораном Браяром мнения придерживается и итальянский журналист Винченцо Лоруссо, основатель Telegram-канала Donbass Italia, заявивший, что мечтает стать гражданином России. Он рассказал, что чувствует связь с Донбассом и россиянами и намерен подать заявление на гражданство. Искреннее восхищение российской столицей выразил и отец Илона Маска. «Я поражён размерами Москвы, её чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, — гений!» — сказал бизнесмен.