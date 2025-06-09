«Чуть со стула не упал!» Отец Илона Маска восхитился котлеткой с пюрешкой в России
Отец Маска рассказал, что чуть не упал со стула, увидев в России котлеты с пюре
Эррол Маск. Обложка © Life.ru
Бизнесмен, инженер и отец американского миллиардера Илона Маска Эррол выразил искреннее восхищение российскими блюдами. Он впервые прилетел в Москву и поселился в гостинице «Метрополь». Пообедать мужчина отправился в одно из ближайших кафе.
По его словам, меню поразило своим разнообразием и изысканностью: пельмени с уткой, салат с крабом, десерты с облепихой. Эррол ожидал увидеть лишь традиционный набор блюд, например, борщ и водку. К слову, борщ там тоже был, так что предприниматель решил заказать именного его, а также котлеты с пюре. Первое, что поразило Маска-старшего, удивительно аппетитный вид блюд, большие порции и восхитительный домашний вкус.
«Когда принесли еду, я чуть не упал со стула. Борщ яркий, с ложкой сметаны, ароматный, как домашний», — подчеркнул Эррол, его цитирует AиФ.
По его словам, котлеты оказались сочными, с удивительной хрустящей корочкой. Но очередной шок американский бизнесмен испытал, когда ему принесли счёт. За обед он отдал всего 1,5 тысячи рублей (15 евро). Эррол признался, что за подобный набор блюд он бы заплатил 50 евро где-нибудь в кафе в Лондоне.
Напомним, в Москву впервые прилетел Эррол Маск, отец самого богатого человека в мире Илона Маска. Мужчина и сам является успешным предпринимателем. Он принял участие в международном «Форуме будущего 2050». Предприниматель выразил искреннее восхищение российской столицей. «Я поражён размерами Москвы, её чистотой, чудесными дорогами. Тот, кто проектировал город, — гений!» — сказал бизнесмен. Он также рассказал журналистам, как ему удалось привить Илону любовь к космосу в самом раннем детстве.