«Чуть со стула не упал!» Отец Илона Маска восхитился котлеткой с пюрешкой в России

Бизнесмен, инженер и отец американского миллиардера Илона Маска Эррол выразил искреннее восхищение российскими блюдами. Он впервые прилетел в Москву и поселился в гостинице «Метрополь». Пообедать мужчина отправился в одно из ближайших кафе.

По его словам, меню поразило своим разнообразием и изысканностью: пельмени с уткой, салат с крабом, десерты с облепихой. Эррол ожидал увидеть лишь традиционный набор блюд, например, борщ и водку. К слову, борщ там тоже был, так что предприниматель решил заказать именного его, а также котлеты с пюре. Первое, что поразило Маска-старшего, удивительно аппетитный вид блюд, большие порции и восхитительный домашний вкус.

«Когда принесли еду, я чуть не упал со стула. Борщ яркий, с ложкой сметаны, ароматный, как домашний», — подчеркнул Эррол, его цитирует AиФ.