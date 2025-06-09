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9 июня, 11:39

«Полная чушь»: Отец Маска рассказал, как его пытались отговорить от поездки в Россию

Отец Маска заявил, что его пытались отговорить от визита в Россию

Эррол Маск. Обложка © Life.ru

Эррол Маск. Обложка © Life.ru

Отец Илона Маска Эррол раскритиковал предвзятое отношение американских СМИ к России, отметив, что при планировании поездки с дочерью им активно советовали отказаться от визита. По словам бизнесмена, им говорили, что иностранцев в РФ ждёт «неминуемая гибель».

«Полная чушь. Пора положить конец бреду, который на Западе распространяют про эту страну... Меня и в Европе отговаривали от поездки в Россию. Почему? О чём они вообще говорят? Бессмыслица», — сказал Эррол Маск на Форуме будущего 2050.

Есть чему поучиться: Отец Илона Маска рассказал Life.ru, создаст ли его сын свою политическую партию
Есть чему поучиться: Отец Илона Маска рассказал Life.ru, создаст ли его сын свою политическую партию

Напомним, ранее Эррол Маск приехал в Москву. Он стал одним из участников международного «Форума будущего 2050». Во время общения с прессой отец миллиардера прокомментировал публичный конфликт своего сына с президентом США. Кроме того, он восхитился Москвой, отметив, что её «проектировал гений».

Александра Мышляева
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