«Полная чушь»: Отец Маска рассказал, как его пытались отговорить от поездки в Россию

Отец Илона Маска Эррол раскритиковал предвзятое отношение американских СМИ к России, отметив, что при планировании поездки с дочерью им активно советовали отказаться от визита. По словам бизнесмена, им говорили, что иностранцев в РФ ждёт «неминуемая гибель».

«Полная чушь. Пора положить конец бреду, который на Западе распространяют про эту страну... Меня и в Европе отговаривали от поездки в Россию. Почему? О чём они вообще говорят? Бессмыслица», — сказал Эррол Маск на Форуме будущего 2050.