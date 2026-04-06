Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 02:41

Посол Келин: В атаках ВСУ на Брянск и Ленобласть есть британский след

Обложка © Telegram / Russian Embassy to the UK

Обложка © Telegram / Russian Embassy to the UK

Великобритания не заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. Как заявил газете «Известия» посол России в Великобритании Андрей Келин, Лондон, напротив, делает ставку на повышение интенсивности боевых действий.

«Лондон, очевидно, заинтересован в повышении интенсивности боевых действий. Недавние удары британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по гражданским объектам и населению в Брянске — наглядный этому пример. Чувствуется британский след и в атаках БПЛА на Ленинградскую область», — сообщил Келин.

По словам посла, вывод украинских войск из Донбасса считается «подарком Москве», хотя, по его словам, он мог бы привести к остановке активной фазы конфликта и сохранить жизни. Келин подчеркнул, что позиция Великобритании сводится к стремлению нанести России максимальный урон за счёт Киева.

Пушилин сообщил о попытке контратаки ВСУ под Святогорском
Пушилин сообщил о попытке контратаки ВСУ под Святогорском

А ранее основатель Megaupload, известный как Ким Дотком, заявил, что ЕС откажется от кредита Украине на 90 миллиардов евро после предупреждения Москвы о пересмотре позиции по членству Киева в союзе. Принятое решение не замедлит сказаться на состоянии главаря киевского режима Владимира Зеленского. Дотком считает, что экс-комику попало от людей, которые долго придумывали, как потратить эти средства.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Великобритания
  • Андрей Келин
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar