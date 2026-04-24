Бывший британский полицейский Марк Буллен, ныне проживающий в России, признался, что не имеет представления о причинах лишения его британского гражданства. В интервью Sky News он выразил недоумение, задаваясь вопросами о возможной ошибке, путанице или о том, не является ли это сигналом для других британцев, проживающих в России.

«Я 45-летний отец четырёх детей, который работает в футбольном клубе. Я не понимаю, как я могу кому-то угрожать, тем более стране», — посетовал он.

Британец, лишённый гражданства «ради общественного блага», выразил недоумение по этому поводу. Он подчеркнул свою безупречную репутацию, упомянув, что дважды становился «Полицейским года», имеет две рекомендации и никогда не имел проблем с законом.

Прибыв в Великобританию в ноябре 2024 года, он был допрошен по делу об отравлении Скрипалей, но заявил о своей полной непричастности, сравнив процедуру с абсурдным «чаепитием у Безумного Шляпника». Буллен потребовал предъявить ему обвинения, если он действительно виновен, и привлечь к суду, настаивая на своей невиновности.

Напомним, Марк Буллен стал первым британцем, лишённым родного паспорта из-за предполагаемых связей с Россией. Решение приняли власти Соединённого королевства, сославшись на «соображения национальной безопасности» Как писали СМИ, Буллен впервые побывал в России в 18 лет в 1999 году, позже назвав страну своей «любовью детства». Он сам выучил русский язык, а в 2014 году ушел с должности полицейского из-за разногласий с начальством и устроился на работу в пиар-команду ФК «Зенит».